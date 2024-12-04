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Шольц заявил, что для ФРГ и ЕС абсурдно не вести разговоров с Путиным

Шольц: отсутствие диалога с Путиным было бы абсурдом для ЕС и Германии

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Johanna Geron/Reuters

Для Германии и Евросоюза абсурдно не вести переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге, передает РИА Новости.

«Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — заявил он.

Шольц отметил, что Германия и Россия обладают абсолютно разными позициями по вопросу конфликта на Украине.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

2 декабря Шольц в ходе визита в Киев пообещал в своем обращении к Путину, что ФРГ продолжит поддерживать украинскую сторону. Канцлер также заявил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты.

Ранее Шольца обвинили в циничном использовании Украины.

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