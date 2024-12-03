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Шольца обвинили в циничном использовании Украины

Welt: канцлер Шольц ведет циничную игру за счет Украины и безопасности Европы

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Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своей предвыборной кампании изображает из себя канцлера мира, который защищает немцев от ядерной войны, однако на самом деле ведет «циничную игру» за счет безопасности Украины и Европы. Об этом пишет Die Welt.

«В Киеве федеральный канцлер изображает из себя защитника Европы, а на площадях в немецких городах он изображает из себя канцлера мира, который защищает немцев от ядерной войны. Все это делается за счет Украины и европейской безопасности», — говорится в тексте.

По мнению автора, канцлер дает Украине «слишком мало и слишком поздно, потому что его партия грезит мечтами об умиротворении» России. Шольц пытается казаться благоразумным и ответственным, однако «на самом деле он ведет циничную игру за счет Украины и европейской безопасности», пишет Die Welt.

Накануне Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев. Канцлер также заявил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты.

Ранее соперник Шольца обвинил его в запугивании немцев войной с Россией.

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