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Бербок заявила, что немецкие войска могут отправиться на Украину

Глава МИД Германии Бербок допустила отправку немецких войск на Украину

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Liesa Johannssen/Reuters

Немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Die Welt.

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

До этого президент Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что, если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников.

При этом бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван заявил в интервью Le Parisien, что западные военные могут быть размещены на гипотетической замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины.

Ранее глава СВР назвал причину возникновения разговоров о заморозке конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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