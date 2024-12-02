Шольц в Киеве выступил с посланием Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев. Шольца цитирует Reuters.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом [конфликте] надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил Шольц, выступая на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На этом же брифинге президент Украины, отвечая на вопрос журналиста о том, на что должна пойти РФ для начала переговоров по мирному урегулированию, заявил «желательно на три буквы».

После этого в зале раздался смех, а Шольц заулыбался.

В МИД России, комментируя реплику Зеленского, заявили, что Шольц и не догадывался, что под тремя буквами Зеленский имел в виду «ФРГ».

Ранее Шольц заявил о «большом вопросе», который поставит перед ФРГ приход Трампа.