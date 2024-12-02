Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц анонсировал продолжение поставок оружия на Украину

Шольц: в 2025 году Германия продолжит поставки вооружений на Украину

close
Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

«Мы продолжим поставлять системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные беспилотники, артиллерийские боеприпасы и шесть оснащенных оружием вертолетов Sea King», — сказал Шольц.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Шольц объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы ПВО IRIS-T.

Визит канцлера ФРГ в Киев стал первым за последние два с половиной года. В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай и назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине.

Подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Кремле ответили, просил ли Путин Шольца передать Зеленскому послание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами