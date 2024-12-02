Шольц анонсировал продолжение поставок оружия на Украину

В 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

«Мы продолжим поставлять системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные беспилотники, артиллерийские боеприпасы и шесть оснащенных оружием вертолетов Sea King», — сказал Шольц.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Шольц объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы ПВО IRIS-T.

Визит канцлера ФРГ в Киев стал первым за последние два с половиной года. В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай и назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине.

Подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Кремле ответили, просил ли Путин Шольца передать Зеленскому послание.