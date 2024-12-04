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Путин раскритиковал США за отношение к Европе

Путин: США ведут себя не по-союзнически по отношению к Европе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Поведение США по отношению к Европе является «не очень союзническим» из-за ограничений европейских инвесторов в использовании российского рынка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», передает сайт Кремля.

«Американцы вам запрещают использовать российский рынок, использовать наши относительно дешевые энергоресурсы, а в самих Соединенных Штатах создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких, инвесторов в экономике Соединенных Штатов», — сказал глава государства.

Также в рамках форума Путин заявил, что США за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик в свою пользу. При этом он отметил, что за время президентства Джо Байдена позиции национальной валюты Штатов были подорваны.

Кроме того, президент России заявил, что экономическая мощь США будет снижаться по мере уменьшения использования доллара на международной арене. Глава государства также подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от доллара; напротив, именно ей отказали в его использовании.

Ранее Путин заявил, что многие западные компании остались в России.

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