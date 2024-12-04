Путин обвинил США в эксплуатации других экономик за счет доллара

США за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик в свою пользу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Использование доллара как мировой валюты приносит Соединенным Штатам незаработанные деньги в большом объеме. Где-то за последние 10 лет, примерно, они получили $10 триллионов просто так, с неба», — сказал он.

По словам Путина, за время президентства Джо Байдена позиции доллара были подорваны.

1 декабря победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты. Он пообещал, что любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой».

Аналитик австралийской банковской группы Родриго Катрил считает, что доллар останется лидером, однако он признал, что угрозы Трампа лишь ускорят процесс дедолларизации.

Ранее Иран и Россия полностью отказались от доллара во взаиморасчетах.