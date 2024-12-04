Россиянам, находящимся в Южной Корее, дали рекомендации

Россиянам, находящимся в Южной Корее, рекомендовали не принимать участия в политических мероприятиях, сообщает Telegram-канал посольства России в Южной Корее.

«Рекомендуем российским гражданам внимательно следить за развитием событий, воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности», — говорится в сообщении.

Дипломаты уточнили, что после отмены военного положения обстановка в Сеуле, других городах и провинциях Республики Корея нормализовалась. Угроз массовых беспорядков, опасных для жизнедеятельности граждан, нет.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Тем временем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря.

Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.