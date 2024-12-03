Президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента

Неподчинение южнокорейского президента Юн Сок Ёля решению парламента республики об отмене военного положения будет расцениваться как преступление. Такое заявление сделал председатель оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук, пишет газета The Korea Herald.

«Если президент не выполнит резолюцию Национального собрания (парламента Южной Кореи — «Газета.Ru»), это будет считаться как незаконным, так и преступным деянием», — сказал политик.

Также журналисты привели слова лидера ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна, который призвал военных и сотрудников правоохранительных органов не подчиняться приказам главы государства. Как он отметил, распоряжения Юн Сок Ёля являются «неконституционными и незаконными».

«Выполнение неконституционного и незаконного приказа начальника делает человека соучастником. <...> Вы должны следовать приказам народа, который является истинным сувереном этой страны», — добавил Ли Чжэ Мён.

Южнокорейский лидер объявил о введении в стране военного положения вечером 3 декабря, связав свое решение с необходимостью «искоренить просеверокорейские силы». После этого в центре Сеула произошли столкновения граждан с представителями силовых структур, а в здании парламента состоялось голосование за отмену указа главы государства.

В результате соответствующую резолюцию поддержали 190 из 300 депутатов, и председатель пропрезидентской партии «Сила народа» Хан Дон Хун заявил о снятии военного положения. Тем не менее Юн Сок Ёль пока не подтвердил эту информацию.

Ранее в ООН высказались об обострении политической обстановки в Южной Корее.