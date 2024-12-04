Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

Руководители администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, включая его главного секретаря, подали в отставку на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в стране. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

«Высокопоставленные сотрудники администрации президента, включая главного секретаря, коллективно заявили о своей отставке утром 4 декабря», — говорится в публикации.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения. Резолюцию с соответствующим содержанием поддержали все 190 депутатов, присутствовавших на мероприятии. Еще 110 законодателей воздержались от участия в обсуждении.

Позже Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Ранее в Южной Корее призвали отправить министра обороны в отставку.