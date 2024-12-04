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Карлсон сообщил, что Зеленскому запретили давать ему интервью

Карлсон заявил, что посольство США не позволило Зеленскому дать ему интервью

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Кадр из видео/Tucker Carlson Network

Посольство США в Киеве не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому дать интервью американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону. Об этом Карлсон заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: «Вы не можете давать интервью», — отметил он.

Журналист рассказал, что пытался взять интервью у президента Украины более года, но «этим усилиям мешало правительство США».

В июле Карлсон объявил, что проведет интервью с Зеленским. Его цель состояла в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире, добавил журналист.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии соответствующая запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что интервью президента России Путина журналисту Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО.

Ранее в Кремле заявили о рекордных рейтингах интервью Путина Карлсону.

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