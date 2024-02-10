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Во Франции назвали паникой реакцию сторонников НАТО на интервью Путина

Политик Филиппо: интервью Путина вызвало панику у противников России

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает РИА Новости.

«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» — отметил Филиппо.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался российскими и зарубежными СМИ. Его интервью с Путиным успели просмотреть более 80 млн раз.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что российский лидер в интервью американскому журналисту Карлсону подробно объяснил Западу, почему Украины не было и не будет.

Политические аналитики New York Times усмотрели в интервью Путина призыв к США о соглашении по Украине.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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Интервью Путина Карлсону
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