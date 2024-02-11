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В Кремле заявили о рекордных рейтингах интервью Путина Карлсону

Песков: задача интервью Путина быть услышанным на Западе достигнута

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону была успешно достигнута. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля отметил, что те цифры просмотров, которые наблюдаются сейчас, значительно превышают «рейтинги самых рейтинговых вещателей мира».

«Таким образом, главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, — она, мне кажется, успешно достигнута», — сказал Песков.

В ночь на 9 февраля на сайте Карлсона появилось двухчасовое интервью с Путиным, которое затем было опубликовано в аккаунте экс-ведущего Fox News в социальной сети X (бывший Twitter). Спустя 23 часа после публикации запись посмотрели более 150 млн человек.

Французский политик Флориан Филиппо назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом и заявил, что СМИ стран НАТО получили пощечину после него.

8 февраля бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала Карлсона после его визита в Россию. В интервью MSNBC она назвала его «полезным идиотом», и не исключила, что он может заключить контракт с российским изданием.

Ранее Такер Карлсон покинул Россию.

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