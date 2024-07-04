Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Известный американский журналист Такер Карлсон рассказал, что проведет интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Видимо, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире», — пояснил знаменитый интервьюер.

По словам Карлсона, он надеется, что встреча с президентом Украины Зеленский «произойдет скоро».

Карлсон сделал в последнее время ряд очень громких интервью с различными людьми. Среди них — президент Российской Федерации Владимир Путин, российский предприниматель и программист Павел Дуров, философ Александр Дугин.

Также Карлсон прокомментировал освобождение основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По мнению журналиста, тот «повернул ход истории».

Ранее Такер Карлсон усомнился в умственных способностях вице-президента США.