Оппозиция Южной Кореи обвинила президента страны в нарушении конституции

Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции. Об этом заявил представитель партии Ким Мин Сок на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению членов «Тобуро», решение о вводе военного положения стало прямым нарушением конституции страны.

В ночь на 3 декабря глава Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

Позднее Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Это решение президент мотивировал необходимостью искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок.

Комментируя ситуацию, лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук назвал ошибкой введение в Южной Корее военного положения. Руководство ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро», в свою очередь, призвало своих депутатов собраться в парламенте и обсудить процесс отмены военного положения. Однако здание законодательного органа было оцеплено полицией, из-за чего политикам пришлось перелезать через забор.

Ранее в пропрезидентской южнокорейской партии осудили применение армии в Сеуле.