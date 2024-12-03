Южнокорейская оппозиция вызвала депутатов после объявления военного положения

Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» призвала своих парламентариев собраться в парламенте в связи с объявленным президентом Юн Сок Ёлем военным положением. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Депутатам поручено провести встречи для обсуждения и инициирования процесса отмены военного положения. Кроме того, как информирует Рёнхап, доступ в здание Национального собрания Республики Корея и выход из него в настоящее время заблокированы.

Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук счел ошибкой введение военного положения в стране.

Лидер Южной Кореи минувшей ночью провел экстренное совещание, после которого пригрозил угрозой паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим фактом, как утверждают политические аналитики, связано введение военного положения в стране.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к максимальному усилению бдительности.

Ранее вход в парламент Южной Кореи заблокировали из-за военного положения.