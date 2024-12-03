В правящей партии Южной Кореи осудили введение военного положения

Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук счел ошибкой введение военного положения в стране. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник, 3 декабря, объявил о введении военного положения в стране. По словам главы государства, данное решение принято, чтобы искоренить антиправительственные силы, защитить свободу и конституционный порядок.

Лидер Южной Кореи минувшей ночью провел экстренное совещание, после которого пригрозил угрозой паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим фактом, как утверждают политические аналитики, связано введение военного положения в стране.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к максимальному усилению бдительности.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.