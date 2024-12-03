В пропрезидентской южнокорейской партии осудили применение армии в Сеуле

Председатель пропрезидентской южнокорейской партии «Сила народа» Хан Дон Хун назвал незаконным применение полиции и армии в столице страны. Об этом пишет РИА Новости.

Также политик подтвердил, что члены парламента проголосовали за отмену в республике военного положения, введенного президентом Юн Сок Ёлем. По его словам, соответствующий указ главы государства уже утратил силу.

3 декабря южнокорейский лидер объявил о введении в стране военного положения, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты выразили уверенность, что решение Юн Сок Ёля было связано с попытками провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне руководство оппозиционной Демократической партии «Тобуро» призвало своих депутатов собраться в парламенте и обсудить отмену военного положения. К тому моменту здание законодательного органа уже было оцеплено полицией, поэтому политикам пришлось перелезать через забор.

Позже спикер парламента У Вон Сик заявил, что депутаты поддержали резолюцию об отмене военного положения в стране. В голосовании приняли участие 190 из 300 парламентариев, при этом все присутствовавшие политики высказались «за».

Ранее у входа в парламент Южной Кореи произошли столкновения между гражданами и сотрудниками силовых структур.