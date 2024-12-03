Корейские депутаты перелезают через забор, чтобы проголосовать за импичмент президенту

Депутаты от оппозиционных партий перелезают через забор парламента, чтобы проголосовать за импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Рёнхап.

До этого ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» призвала своих парламентариев собраться в парламенте в связи с объявленным президентом военным положением. Депутатам поручено провести встречи для обсуждения и инициирования процесса отмены военного положения.

Лидер Южной Кореи минувшей ночью провел экстренное совещание, после которого пригрозил угрозой паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим фактом, как утверждают политические аналитики, связано введение военного положения в стране.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к максимальному усилению бдительности.

Ранее Южная Корея нарастила закупки алюминия у России.