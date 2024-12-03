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Глава СПЧ Фадеев высказался о ситуации с правами человека в Чечне

Глава СПЧ словом «никак» оценил свою работу с правами человека в Чечне

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью «Коммерсанту» описал свою работу с правами человека в Чечне словом «никак».

Фадеев считает, что он не имеет ресурсов для работы в северокавказской республике. Однако руководство Чечни приглашает его приехать.

«На днях меня пригласил муфтий Чечни, на это приглашение я, скорее всего, откликнусь», — сказал он.

В ноябре Фадеев заявлял, что в России нет традиции, согласно которой женщины-мусульманки должны быть полностью укутаны в темную одежду.

«В последнее время есть такая точка зрения, что мусульманку нужно закутать с ног до головы в темные одежды», — сказал Фадеев в ходе посещения выставки «Традиционные женские образы в России».

При этом он указал, что не видит среди экспонатов экспозиции примеров такой темной одежды.

31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о запрете ношения хиджабов в школах, который в Чечне назвали «провокационным».

Ранее в Чечне после проверки уволили директоров 11 школ.

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