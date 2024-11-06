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В СПЧ указали на отсутствие традиции укутывать мусульманок в темное с головы до ног

Глава СПЧ Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России нет традиции, согласно которой женщины-мусульманки должны быть полностью укутаны в темную одежду. Об этом заявил глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает пресс-служба ведомства.

«В последнее время есть такая точка зрения, что мусульманку нужно закутать с ног до головы в темные одежды», — сказал Фадеев в ходе посещения выставки «Традиционные женские образы в России».

При этом, указал он, он не видит среди экспонатов экспозиции примеров такой темной одежды.

«Говорят, эта новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция», — подчеркнул глава СПЧ, добавляя, что «нашу традицию мы видим здесь, традиции многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями».

По его мнению, выбор таких одеяний представляет собой выбор — «культурный, нравственный, если хотите — политический».

31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о запрете ношения хиджабов в школах, который в Чечне назвали «провокационным».

Ранее власти Владимирской области объяснили, что запрет носить хиджабы школьникам соответствует законам.

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