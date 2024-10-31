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В Кремле заявили, что не участвуют в дискуссии о запрете хиджабов в школах

Песков: Кремль не участвует в дискуссии о запрете хиджабов в школах Владимирской области

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Shutterstock

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области. Так он ответил на вопрос «Газеты.Ru» о том, как в Кремле относятся к вмешательству главы Чечни Рамзана Кадырова в этот вопрос.

«Смотрите, каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участия», — сказал он.

22 октября министерство образования и молодежной политики Владимирской области издало приказ, согласно которому был введен запрет ношения хиджабов и никабов в общеобразовательных учреждениях. В колледжах ограничение носит рекомендательный характер, а в религиозных школах не действует совсем.

Вице-губернатор региона Владимир Куимов пояснил, что меру ввели из-за возникающих конфликтных ситуаций. По его словам, родители школьников жаловались в администрации школ, а вопрос религиозной атрибутики поднимается в родительских чатах. По словам Куимова, запрет был введен в интересах детей, чтобы избежать буллинга.

29 октября депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов сообщил, что по поручению Рамзана Кадырова встретился с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения хиджабов и никабов в школах региона. По словам Делимханова, итогом встречи стало решение добиться отмены «провокационного приказа». Депутат также назвал запрет «грубым» нарушением Конституции и отметил, что подобные решения могут привести к разобщению.

Ранее власти Владимирской области объяснили, что запрет носить хиджабы школьникам соответствует законам.

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