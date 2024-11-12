В Чечне после проверки уволили директоров 11 школ

Директоров ряда школ в Чечне уволили из-за ненадлежащего выполнения обязанностей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, первый заместитель руководителя администрации главы республики Хадижат Кадырова подготовила доклад об итогах внеплановой аттестации сотрудников общеобразовательных организаций в Чечне. В отчете подчеркивалось, что в ходе проверки в работе директоров 11 школ были выявлены недочеты.

«В результате <...> 11 директоров освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования», — написал Кадыров.

Он добавил, что на этом фоне поручил уделить особое внимание вопросам назначения директоров школ и руководителей районных отделов образования. Также глава республики потребовал создать комиссию для решения соответствующих задач.

«Нарушений быть не должно. Ответственность за результат будут нести руководители районных отделов образования и главы муниципалитетов», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, образование — это будущее народа, а чиновники обязаны сделать его достойным и не допускать халатного отношения к организации работы школ.

Ранее в Челябинской области директоров 12 школ привлекли к дисциплинарной ответственности за чрезмерные требования к учителям.