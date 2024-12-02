Песков допустил визит президента Ирана в Россию до конца года

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию вряд ли состоится до конца года, но при необходимости его могут быстро согласовать. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока нет в графике. Но я не думаю, что до конца года (может состояться визит)», — сказал Песков.

Он добавил, что при необходимости визит могут оперативно согласовать.

В конце октября Песков сообщал, что сроки визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию еще неизвестны.

До этого президент РФ Владимир Путин пригласил Пезешкиана с отдельным визитом в Россию для подписания нового договора о стратегическом партнерстве. Посол Ирана в Москве Казем Джалали отмечал, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита».

Ранее президент Ирана заявил о постоянном развитии отношений с Россией.