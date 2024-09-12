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Путин заявил, что Россия ждет визита президента Ирана

Путин: РФ ждет Пезешкиана с визитом для подписания договора о партнерстве

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана с отдельным визитом в страну для подписания нового договора о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что договор призван закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства.

Президент предположил, что обсуждение этой возможности состоится в рамках его встречи с Пезешкианом в Казани.

Также Путин добавил, что особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и развивается темпами, о которых была достигнута договоренность на высшем уровне.

В начале сентября президент России заявил, что Российская Федерация будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять свои позиции в мире.

По его словам, руководство страны продолжит расширять связи российского Дальнего Востока, всей России с зарубежными партнерами, союзниками, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве.

Ранее Путин счел переговоры с Монголией содержательными и конструктивными.

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