Путин заявил, что Россия ждет визита президента Ирана

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана с отдельным визитом в страну для подписания нового договора о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что договор призван закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства.

Президент предположил, что обсуждение этой возможности состоится в рамках его встречи с Пезешкианом в Казани.

Также Путин добавил, что особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и развивается темпами, о которых была достигнута договоренность на высшем уровне.

В начале сентября президент России заявил, что Российская Федерация будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять свои позиции в мире.

По его словам, руководство страны продолжит расширять связи российского Дальнего Востока, всей России с зарубежными партнерами, союзниками, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве.

Ранее Путин счел переговоры с Монголией содержательными и конструктивными.