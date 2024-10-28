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В Кремле заявили, что сроки визита президента Ирана в Россию пока неизвестны

Песков: сроки визита президента Ирана в Россию пока не определены

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Сроки визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию еще неизвестны, Кремль их своевременно сообщит. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока нет. Мы сообщим, как будет согласовано», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты визита.

23 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.

До этого президент РФ Владимир Путин приглашалПезешкиана с отдельным визитом в Россию для подписания нового договора о стратегическом партнерстве.

Иранский посол в Москве Казем Джалали также заявлял, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита», поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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