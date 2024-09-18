Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Ирана заявил о постоянном развитии отношений с Россией

Пезешкиан заявил, что отношения Ирана и России будут постоянно развиваться

close
Shutterstock

Российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

Углубление сотрудничества поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Тегеран и Москву со стороны западных стран, сказал Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Он подчеркнул, что правительство страны будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений с Россией.

Президент Ирана выразил надежду, что взаимодействие между странами будет плодотворным также в рамках БРИКС и ШОС.

Пезешкиан добавил, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

17 сентября глава российского Совбеза прибыл с необъявленным визитом в Иран. Там он передал послание Путина иранскому президенту.

13 сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении Ирана.

Ранее президент Ирана высказался о поставках ракет России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами