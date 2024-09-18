Президент Ирана заявил о постоянном развитии отношений с Россией

Российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

Углубление сотрудничества поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Тегеран и Москву со стороны западных стран, сказал Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Он подчеркнул, что правительство страны будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений с Россией.

Президент Ирана выразил надежду, что взаимодействие между странами будет плодотворным также в рамках БРИКС и ШОС.

Пезешкиан добавил, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

17 сентября глава российского Совбеза прибыл с необъявленным визитом в Иран. Там он передал послание Путина иранскому президенту.

13 сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении Ирана.

Ранее президент Ирана высказался о поставках ракет России.