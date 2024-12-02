Путин встретится с Медведевым

Российский президент Владимир Путин сегодня встретится с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом лидер России рассказал участникам Конгресса молодых ученых, его цитирует РИА Новости.

«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена», — сообщил Путин.

22 ноября Путин встретился с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергеем Мироновым. На встрече Миронов рассказал Путину о работе СРЗП, поддержке участников спецоперации, а также развитии центров защиты прав граждан.

12 ноября Путин провел встречу с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимиром Васильевым.

До этого президент встречался с руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким и лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Ранее в Кремле подтвердили планы по визиту Путина в Индию.