Путин встретился с главой фракции «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимиром Васильевым. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи Путин заявил, что всегда внимательно наблюдает за тем, что происходит в Госдуме.

Президент добавил, что в парламенте проводится очень большая работа по всем направлениям, а «Единая Россия» остается ведущей и самой многочисленной фракцией.

12 ноября председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с Путиным сообщил, что лидеры всех фракций нижней палаты поддерживают видение главы государства в вопросах мирового устройства и построения многополярного мира.

В октябре Путин заявлял, что переход к многополярному миру оказался трудным, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать силы. По его словам, Запад стремится сдержать конкурентов в Африке, Азии и Латинской Америке при помощи незаконных санкций, протекционизма, манипуляций на рынках и вмешательства во внутренние дела.

Ранее Путин предупредил, что следующие 20 лет могут быть для мира более сложными.