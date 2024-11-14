Слуцкий передал Путину шевроны бригады «Барс-Брянск»

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подарил президенту РФ Владимиру Путину подарок с зоны специальной военной операции — шевроны бригады «Барс-Брянск», которые бойцы просили передать. Об этом сообщает ТАСС.

Путин и Слуцкий 14 ноября проводят встречу.

Принимая подарок, глава государства поблагодарил лидера ЛДПР и попросил его передать наилучшие пожелания всем бойцам подразделений «Барс».

Слуцкий рассказал, что его однопартиец — руководитель Брянского регионального отделения партии Сергей Антошин возглавил бригаду «Барс-Брянск». Политик уточнил, что еще есть «Барс-Курск» и «Барс-Белгород», которые также выполняют боевые задачи в зоне СВО.

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В октябре в Брянской области ввели выплаты в сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд «Барс — Брянск». Заключившие контракт на полгода получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, на год — 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что главы Корочанского района Николай Нестеров и Новооскольского округа Андрей Гриднев Белгородской области вступили в отряд «Барс-Белгород».