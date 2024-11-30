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Байден прокомментировал угрозы против команды Трампа

Байден: власти США активно работают с ФБР по угрозам против команды Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация активно работает по угрозам против команды избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, Белый дом вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) расследует угрозы в адрес будущих членов кабинета Трампа. Отмечается, что угрозы направлены в адрес законодателей и представителей Республиканской партии. Также фиксировались случаи ложного вызова полиции.

«Мы усердно работаем с ФБР», — заявил Байден в ответ на вопрос журналиста.

До этого спикер парламента Крыма Владимир Константинов говорил, что президент США Джо Байден лишил козыря избранного президента страны Дональда Трампа, дав разрешение наносить удары по российской территории американскими ракетами.

Он считает, что Трамп должен был на переговорах с Россией говорить: «Если не согласитесь на мир, то я даю «добро» бить по вам». А теперь избранный глава Белого дома лишился «переговорного козыря».

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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