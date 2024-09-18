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Трамп заявил, что стреляют только «во влиятельных президентов»

Трамп объяснил покушения тем, что стреляют только во влиятельных президентов

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Marco Bello/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что лишь последовательные и влиятельные президенты сталкиваются с угрозами и покушениями. Его слова с предвыборного мероприятия в штате Мичиган приводит Fox News.

«Вы удивляетесь, почему в меня стреляли. Знаете, только во влиятельных президентов стреляют», — сказал Трамп.

Он также назвал должность президента Соединенных Штатов опасной работой.

«Быть президентом — это немного опасно. Знаете, они думают, что водить гоночную машину опасно. Нет, они думают, что езда на быке — это опасно. Это довольно страшно, не так ли? Нет, это [президентство] опасная работа, и мы должны обеспечить безопасность», — сказал республиканец.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее в США указали на виновных в покушении на Трампа.

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