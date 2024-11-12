Стало известно о первых действиях Трампа на посту президента США

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день после инаугурации предпримет «ряд исполнительных мер» против мигрантов-нелегалов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Также Трамп организует сворачивание указов действующего президента США Джо Байдена по поощрению въезда в страну.

Будущий глава Белого дома наделит сотрудников Федеральной иммиграционной службы США возможностью ареста людей без судимостей. Трамп также планирует направить войска Нацгвардии на американо-мексиканскую границу с последующим введением в стране чрезвычайного положения из-за отсутствия контроля за миграцией.

11 ноября телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщала, что Трамп, вероятнее всего, назначит заместителем главы администрации Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера, известного своим жестким отношением к вопросам миграции.

31 октября стало известно, что в период президентства Джо Байдена в США прибыли 10,1 млн нелегальных мигрантов, что стало рекордом в этом вопросе. За четыре года, когда на посту президента США находился Дональд Трамп (2017 — 2021 гг.), нелегальных мигрантов было в 4,4 раза меньше — 2,3 млн человек.

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа анонсировала крупнейшую в истории США высылку мигрантов.