На Трампа опять совершено покушение. Что известно? Трамп сообщил, что после покушения в гольф-клубе с ним все в порядке

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний мужчина с Гавайских островов. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Днем в воскресенье, 15 сентября, во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Некий мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

ФБР расследует «то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа».

Сам Трамп не пострадал и находится в безопасности. Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая находится неподалеку от гольф-клуба.

Представители полиции рассказали на пресс-конференции, что вооруженный мужчина находился в кустах недалеко от границы поля для гольфа примерно в 500 метрах от Трампа. Заметив в кустах ствол оружия, агенты Секретной службы отрыли стрельбу, сделав не менее четырех выстрелов. Затем подозреваемый бросил винтовку и скрылся на черном автомобиле Nissan. Позже в кустах нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру GoPro.

По словам шерифа, свидетель успел сфотографировать автомобиль подозреваемого и номерной знак. Власти разослали ориентировку, и очень скоро помощники шерифа соседнего округа Мартин остановили машину на трассе I-95.

«Сейчас у нас есть задержанный», — сказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

Личность подозреваемого пока не раскрывается. The New York Times и Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Рут с Гавайских островов.

Дональд Трамп разослал своим подписчикам по электронной почте письмо, в котором сообщил, что «рядом со мной раздались выстрелы, но прежде, чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: Я В БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВ!» Он заявил, что его ничто не остановит и он никогда не сдастся. Он добавил, что всегда будет «любить собственных избирателей и их поддержку».

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы об инциденте и «с облегчением узнали», что с Трампом все в порядке и он в безопасности.

«Насилию нет места в Америке», — написал Харрис в соцсети X.

Не первое покушение

Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Дональда Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). 13 июля в него стреляли на предвыборном митинге. Республиканец был легко ранен в ухо. Стрелявшим был 20-летний американец Томас Мэттью Крукс – его застрелили на месте сотрудники Секретной службы. ФБР подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под давлением однопартийцев был вынужден выйти из предвыборной гонки. Он поддержал выдвижение своего вице-президента Камалу Харрис, которую в августе утвердили кандидатом на от демократов.