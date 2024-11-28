Путин заявил, что Трамп не находится в безопасности

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в настоящее время не находится в безопасности, учитывая неоднократные попытки покушения на его жизнь. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ заявил российский лидер Владимир Путин.

«В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы... Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — сказал президент РФ.

Путин также допустил, что текущая администрация Белого дома может создать сложности для Трампа, чтобы помешать ему наладить отношения с Россией.

За 2024 год на Трампа дважды совершали покушение.

Первое произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

15 сентября в гольф-клубе во Флориде на Трампа было совершено второе нападение. Подозреваемый был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее Трамп назначил специального посланника США по Украине и России.