В Кремле прокомментировали заявление Байдена об ударах по объектам ВПК Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаки на объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины были ответной реакцией РФ на удары американскими ракетами по российской территории.

Представитель Кремля отметил, что об этом на пресс-конференции вечером 28 ноября говорил сам российский лидер Владимир Путин.

«[Атака] была ответом на двукратное использование американских ракет со стороны вооруженных сил киевского режима по целям на территории Российской Федерации», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении действующего президента США Джо Байдена на сайте Белого дома об ударах РФ по объектам ВПК Украины.

29 ноября Байден назвал «возмутительными» ответные удары России по военным и энергетическим объектам Украины. На фоне этого американский лидер пообещал Киеву дополнительные поставки вооружений в ближайшее время.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России утром 28 ноября нанесли комбинированный массированный удар по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает их функционирование.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне этого обратился к странам Запада с просьбой передать Киеву системы противовоздушной обороны, поскольку они не должны находиться «на базах хранения». Он уточнил, что ВС России запустила 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов.

Ранее российские военные уничтожили пять установок реактивных систем залпового огня, применяющих ракеты ATACMS.