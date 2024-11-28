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В Минобороны сообщили о поражении ключевых объектов ВПК Украины

В Минобороны сообщили, что ВС России поразили 17 ключевых объектов ВПК Украины

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Вооруженные силы России утром в четверг, 28 ноября, нанесли комбинированный массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает их функционирование. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Как заявили в ведомстве, российские войска в ходе атаки использовали 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2». Там рассказали, что в результате удалось поразить 17 ключевых объектов ВПК Украины.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированной атаки по территории республики обратился к странам Запада с просьбой передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО), поскольку они не должны находиться «на базах хранения». Он уточнил, что ВС России запустила «100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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