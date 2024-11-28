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Российские военные уничтожили пять установок РСЗО, применяющих ракеты ATACMS

МО: военные РФ «Искандерами» уничтожили пять установок РСЗО, применяющих ATACMS

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Mike Mareen/Shutterstock

Российские военные 25 ноября уничтожили пять пусковых установок западных реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России готовят ответ на удары ATACMS по территории Курской области.

В министерстве рассказали, что 23 ноября ВСУ выпустили пять этих ракет по позиции ракетного дивизиона С-400 в окрестностях Лотаревки, есть пострадавшие. По данным ведомства, три ракеты были уничтожены.

Спустя два дня ВСУ атаковали аэродром Курск-Восточный восемью ракетами ATACMS. Семь из них были сбиты. Ранения получили двое военнослужащих, добавили в Минобороны.

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.

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