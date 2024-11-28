Российские военные уничтожили пять установок РСЗО, применяющих ракеты ATACMS

Российские военные 25 ноября уничтожили пять пусковых установок западных реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России готовят ответ на удары ATACMS по территории Курской области.

В министерстве рассказали, что 23 ноября ВСУ выпустили пять этих ракет по позиции ракетного дивизиона С-400 в окрестностях Лотаревки, есть пострадавшие. По данным ведомства, три ракеты были уничтожены.

Спустя два дня ВСУ атаковали аэродром Курск-Восточный восемью ракетами ATACMS. Семь из них были сбиты. Ранения получили двое военнослужащих, добавили в Минобороны.

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.