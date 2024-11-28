Зеленский выступил с обращением после массированного удара ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированной атаки ВС РФ по территории республики обратился к странам Запада с просьбой передать системы ПВО, поскольку они не должны находиться «на базах хранения». В своем Telegram-канале он уточнил, что Россия запустила «100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов».

По словам Зеленского, целью атаки стала энергетическая инфраструктура Украины.

«Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизни, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру», — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев постоянно работает с союзниками, чтобы иметь «больше сил для защиты». Зеленский также отметил, что «своевременное снабжение сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО» — это то, что крайне необходимо Украине.

Утром 28 октября стало известно, что взрывы зафиксировали в городе Николаеве на юге Украины, а также в Виннице и Хмельницком. Помимо этого, в Луцке и Ровно произошло несколько прилетов. В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом. Школы города перевели на дистанционку. Власти отметили, что в области 280 тыс. домохозяйств без электричества. Незадолго до этого СМИ писали о взрывах в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий). На тот момент по всей Украине действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил, что «русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского».