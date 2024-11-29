В Британии заявили о переносе Верховной рады в новое место

Власти Украины перенесли Верховную раду в новое место из-за опасений удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, здание парламента в настоящее время находится в правительственном квартале Киева. Там же расположены кабинеты министров, администрация президента Украины и национальный банк, уточнили журналисты.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории страны. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что заседание Верховной рады отменили из-за «повышенной угрозы ракетной атаки». По его данным, в этот день также не работали службы парламента и секретариаты комитетов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Раду за подобное решение.

Ранее в Раде раскрыли, как Зеленский обманул жителей Украины на фоне удара «Орешника».