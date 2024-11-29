Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о переносе Верховной рады в новое место

FT: Верховную раду перенесли в новое место из-за опасений удара «Орешником»

close
РИА Новости

Власти Украины перенесли Верховную раду в новое место из-за опасений удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, здание парламента в настоящее время находится в правительственном квартале Киева. Там же расположены кабинеты министров, администрация президента Украины и национальный банк, уточнили журналисты.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории страны. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что заседание Верховной рады отменили из-за «повышенной угрозы ракетной атаки». По его данным, в этот день также не работали службы парламента и секретариаты комитетов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Раду за подобное решение.

Ранее в Раде раскрыли, как Зеленский обманул жителей Украины на фоне удара «Орешника».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами