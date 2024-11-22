Зеленский раскритиковал Раду за отказ работать под угрозой обстрела «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду за отказ от работы на фоне повышенной угрозы ракетной атаки на территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идем в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим», — сказал Зеленский.

22 ноября запланированное заседание Верховной рады Украины было отменено из-за «повышенной угрозы ракетной атаки».

Утром 22 ноября раздались взрывы в Киеве и Киевской области. Воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он рассказал, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов.

Ранее в Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина.