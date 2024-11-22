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Зеленский раскритиковал Раду за отказ работать под угрозой обстрела «Орешником»

Зеленский раскритиковал Верховную раду за отказ работать под угрозой обстрела

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду за отказ от работы на фоне повышенной угрозы ракетной атаки на территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идем в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим», — сказал Зеленский.

22 ноября запланированное заседание Верховной рады Украины было отменено из-за «повышенной угрозы ракетной атаки».

Утром 22 ноября раздались взрывы в Киеве и Киевской области. Воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он рассказал, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов.

Ранее в Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина.

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