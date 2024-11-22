Заседание Верховной рады отменили на фоне угрозы ракетной атаки

Заседание Верховной рады Украины, запланированное на 22 ноября, отменили из-за «повышенной угрозы ракетной атаки». Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что в пятницу также не работают службы Рады и секретариаты комитетов.

По словам парламентария Тараса Батенко, причиной отмены заседания стало предупреждение об угрозе атаки по зданию парламента.

«Отменили из-за наличия информации о вероятных обстрелах. Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение и так как ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю», — написал нардеп Железняк в Telegram-канале.

Утром 22 ноября раздались взрывы в Киеве и Киевской области. Воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Накануне президент России Владимир Путин сделал специальное обращение после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России.

Ранее на Украине выступили с экстренным обращением к Зеленскому.