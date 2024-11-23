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В Раде раскрыли, как Зеленский обманул жителей Украины на фоне удара «Орешника»

Депутат Рады Дмитрук поймал Зеленского на лжи на фоне удара «Орешника»

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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский показал себя клоуном, обвинив депутатов Рады в отмене заседания украинского парламента на фоне угрозы ракетной атаки после удара ВС РФ ракетой «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Артем Дмитрук.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде на работу», — заметил украинский парламентарий.

22 октября президент Украины Зеленский раскритиковал Верховную раду за отказ от работы на фоне повышенной угрозы ракетной атаки на территории республики.

Незадолго до этого запланированное заседание Рады было отменено из-за «повышенной угрозы ракетной атаки».

При этом утром 22 ноября раздались взрывы в Киеве и Киевской области. Воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее Захарова пошутила над Зеленским, раскритиковавшим Верховную раду.

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