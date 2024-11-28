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Путин подтвердил возможность применения «Орешника» по Киеву

Путин снова не исключил использование «Орешника» для удара по Киеву

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вновь подтвердил возможность применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник» для ударов по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.

«Будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия не исключает использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе.

Также Путин не исключил, что Вооруженные силы РФ могут нанести удар по центрам принятия решений на Украине в четверг.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».

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