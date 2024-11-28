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Путин вспомнил советский анекдот, говоря об ударах по центрам решений на Украине

Путин об ударах по центрам принятия решений: сегодня в течение дня все возможно

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил, что Вооруженные силы РФ могут нанести удар по центрам принятия решений на Украине в четверг, 28 ноября. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава российского государства вспомнил, что в советское время существовала шутка о прогнозе погоды, согласно которой этот прогноз звучал так: «Сегодня в течение дня возможно все».

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории. Российский президент добавил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения в случае нового удара гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник».

При этом, как отметил Путин, Россия считает бессмысленным использовать гиперзвуковую ракету для атак на маленькие объекты, так как это сравнимо с тем, чтобы стрелять «из пушки по воробьям».

Ранее Путин заявил, что в России могут появиться и другие новые ракетные комплексы.

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Операция на Украине
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