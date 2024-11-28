Путин вспомнил советский анекдот, говоря об ударах по центрам решений на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил, что Вооруженные силы РФ могут нанести удар по центрам принятия решений на Украине в четверг, 28 ноября. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава российского государства вспомнил, что в советское время существовала шутка о прогнозе погоды, согласно которой этот прогноз звучал так: «Сегодня в течение дня возможно все».

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории. Российский президент добавил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения в случае нового удара гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник».

При этом, как отметил Путин, Россия считает бессмысленным использовать гиперзвуковую ракету для атак на маленькие объекты, так как это сравнимо с тем, чтобы стрелять «из пушки по воробьям».

Ранее Путин заявил, что в России могут появиться и другие новые ракетные комплексы.