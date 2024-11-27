В России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами»

Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды, чья общая мощность составляет 900 килотонн. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

Авторы отметили, что мощность зарядов «Орешника» сопоставима с силой 45 сброшенных на Хиросиму ядерных бомб. При этом снаряды могут развивать скорость 10 Махов (2,5–3 км в секунду) и нести боевую часть массой до 1,5 т.

Сбить «Орешник» можно только на начальной стадии полета, отметил портал. В связи с этим пуск ракеты проходит на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что запуск «Орешника» позволил России «показать зубы».