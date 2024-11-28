Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В канцелярии Орбана высказались о возможности его поездки в Москву на 80-летие Победы

В канцелярии Орбана отвергли возможность его поездки в Москву на 80-летие Победы

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, исключил возможность участия главы кабмина в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая 2025 года. Так он прокомментировал решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо отправиться в столицу РФ на празднование юбилея Победы, сообщает ТАСС.

«Думаю, что это не обсуждается», — сказал Гуйяш в ответ на вопрос журналиста, рассматривает ли Орбан такую возможность.

Когда главу канцелярии попросили объяснить такую позицию премьера, он заявил: «Для венгерского народа окончание Второй мировой войны имело иное значение, чем для других стран, которые в ней участвовали».

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году. По словам главы кабмина, он не боится критики за свое решение посетить парад Победы в российской столице.

21 ноября словацкий премьер заявил, что поедет в Москву вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем. Политик отметил, что они разделяют единую позицию о важности уважения к государствам, которые помогли освободить их страны от фашизма в конце Второй мировой войны.

Ранее Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами