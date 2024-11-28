В канцелярии Орбана высказались о возможности его поездки в Москву на 80-летие Победы

Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, исключил возможность участия главы кабмина в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая 2025 года. Так он прокомментировал решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо отправиться в столицу РФ на празднование юбилея Победы, сообщает ТАСС.

«Думаю, что это не обсуждается», — сказал Гуйяш в ответ на вопрос журналиста, рассматривает ли Орбан такую возможность.

Когда главу канцелярии попросили объяснить такую позицию премьера, он заявил: «Для венгерского народа окончание Второй мировой войны имело иное значение, чем для других стран, которые в ней участвовали».

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году. По словам главы кабмина, он не боится критики за свое решение посетить парад Победы в российской столице.

21 ноября словацкий премьер заявил, что поедет в Москву вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем. Политик отметил, что они разделяют единую позицию о важности уважения к государствам, которые помогли освободить их страны от фашизма в конце Второй мировой войны.

Ранее Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ.