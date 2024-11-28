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На Украине сообщили о получении льготного финансирования от Японии

На Украине заявили, что Япония выделила стране $235 млн льготного финансирования

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hodim/Shutterstock/FOTODOM

Власти Японии перевели в бюджет Украины $235 млн льготного финансирования по линии проектов Всемирного банка. Об этом сообщили на сайте правительства Украины, передает ТАСС.

По данным украинского правительства, выделенные средства предназначены для реализации гражданских проектов в сферах поддержки предпринимательства и образования.

До этого глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк перечислил Украине $4,8 млрд по линии инвестиционного проекта PEACE in Ukraine. По его словам, с начала СВО финансовый орган перечислил Киеву порядка $50 млрд.

14 ноября Еврокомиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи для Киева в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки Украины. Как отметили в ЕК, Украина успешно выполнила все девять условий, связанных с реформами, которые необходимы для получения этого транша.

При этом уточняется, что оценка реформ, проведенных Украиной, касалась борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-среды, правил трудового рынка, а также норм в области энергетики и защиты окружающей среды.

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года.

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