ЕК одобрила выделение Киеву второго транша из фонда поддержки Украины

Еврокомиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи для Киева в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки Украины. Теперь это решение должно быть утверждено Советом Европейского Союза, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Еврокомиссии.

Как отметили в ЕК, Украина успешно выполнила все девять условий, связанных с реформами, которые необходимы для получения этого транша. При этом уточняется, что оценка реформ, проведенных Украиной, касалась борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-среды, правил трудового рынка, а также норм в области энергетики и защиты окружающей среды.

После получения данного транша Украина получит в общей сложности €16,1 млрд в рамках поддержки от Европейского Союза.

Европейский фонд поддержки Украины представляет собой программу объемом €50 млрд, утвержденную в конце 2023 года и рассчитанную на период с 2024 по 2027 год. Средства для финансирования этой программы были получены Европейским Союзом путем займа с погашением до 2048 года.

Накануне США передали Украине грант на сумму $1,35 млрд, Киев направит денежные средства на решение социальных и гуманитарных проблем государства.

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