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Всемирный банк перечислил Украине $4,8 млрд

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от Всемирного банка $4,8 млрд

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Wikimedia Commons

Всемирный банк перечислил Украине $4,8 млрд по линии инвестиционного проекта PEACE in Ukraine. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления», — заявил премьер.

В минфине Украины отметили, что деньги планируют потратить на социальные и гуманитарные расходы.

По словам Шмыгаля, с начала СВО Всемирный банк уже перечислил Киеву порядка $50 млрд.

14 ноября Еврокомиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи для Киева в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки Украины. Как отметили в ЕК, Украина успешно выполнила все девять условий, связанных с реформами, которые необходимы для получения этого транша.

При этом уточняется, что оценка реформ, проведенных Украиной, касалась борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-среды, правил трудового рынка, а также норм в области энергетики и защиты окружающей среды.

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года.

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